Элина СВИТОЛИНА: «Я уже полностью вакцинирована»

Украинская теннисистка – об условиях участия на Уимблдоне

  • 28.06.2021 21:40
  • 797 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Я уже полностью вакцинирована»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о карантинных ограничениях во время Уимблдона:

«Я уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет. Единственное, что если вдруг кто-то из моей команды заболеет, то мне не нужно будет сниматься с турнира. Это большой плюс. В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в «пузыре».

В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса. Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Уимблдоне».

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.06.2021 22:00
    -1
    Интересно, сколько она продержится на турнире? Один или два круга?
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