Элина СВИТОЛИНА: «Я уже полностью вакцинирована»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о карантинных ограничениях во время Уимблдона:

«Я уже полностью вакцинирована, но в плане послабления ограничений это ничего не меняет. Единственное, что если вдруг кто-то из моей команды заболеет, то мне не нужно будет сниматься с турнира. Это большой плюс. В некоторых странах, если ты полностью вакцинирован, не нужно быть на карантине. Здесь мы все живем в «пузыре».

В отеле все достаточно неплохо организовано, у нас очень большой номер, огромная терраса. Добираться до клуба, конечно, далековато, дорога может занимать и целый час, но мы все в одинаковых условиях. Я рада, что нахожусь здесь, и что есть возможность в этом году играть на Уимблдоне».