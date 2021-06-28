Испания и Хорватия выдали второй самый результативный матч в истории Евро

Сегодня сборные Испании и Хорватии выдали настоящий триллер в матче 1/8 финала Евро-2020: испанцы в овертайме одержали победу со счетом 5:3.

На двоих команды забили 8 голов, что сделало этот матч вторым самым результативным в истории чемпионатов Европы. Больше голов было забито только в матче первого в истории Евро, в 1960 году в матче Югославия – Франция (5:4).

Топ-5 самых результативных матчей в истории Евро:

Югославия 5:4 Франция (Евро-1960)

Хорватия 3:5 Испания (Евро-2020)

Испания 4:3 Югославия (Евро-2000)

Нидерланды 6:1 Югославия (Евро-2000)

Франция 5:2 Исландия (Евро-2016)