Испания и Хорватия выдали второй самый результативный матч в истории Евро

Команды на двоих забили 8 голов за 120 минут

  • 28.06.2021 21:58
  • 3394 просмотра
  • 4 комментария
Испания и Хорватия выдали второй самый результативный матч в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборные Испании и Хорватии выдали настоящий триллер в матче 1/8 финала Евро-2020: испанцы в овертайме одержали победу со счетом 5:3.

На двоих команды забили 8 голов, что сделало этот матч вторым самым результативным в истории чемпионатов Европы. Больше голов было забито только в матче первого в истории Евро, в 1960 году в матче Югославия – Франция (5:4).

Топ-5 самых результативных матчей в истории Евро:

Югославия 5:4 Франция (Евро-1960)
Хорватия 3:5 Испания (Евро-2020)
Испания 4:3 Югославия (Евро-2000)
Нидерланды 6:1 Югославия (Евро-2000)
Франция 5:2 Исландия (Евро-2016)

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 28.06.2021 22:43
    0
    euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 22:23
    Самые крупные победы в истории Евро удерживают сразу 4 матча: Франция —Бельгия — 5:0 (Евро-84), Дания — Югославия — 5:0 (Евро-84), Нидерланды —Югославия — 6:1 (Евро-2000) и Швеция — Болгария — 5:0 (Евро-2004).
    И там и там почти везде Юги !
    хто такі "югі"?))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 22:23
    0
    Самые крупные победы в истории Евро удерживают сразу 4 матча: Франция —Бельгия — 5:0 (Евро-84), Дания — Югославия — 5:0 (Евро-84), Нидерланды —Югославия — 6:1 (Евро-2000) и Швеция — Болгария — 5:0 (Евро-2004).
    И там и там почти везде Юги !
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 22:15
    +1
    Это получается после самого первого Евро аж 40 лет не было игр с 7+ голов
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.06.2021 22:04
    0
    так это ж с овертаймом, а так второй по количеству даже на этом ЧЕ
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 22:15
    +1
    Это получается после самого первого Евро аж 40 лет не было игр с 7+ голов
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 28.06.2021 22:43
    0
    euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 22:23
    Самые крупные победы в истории Евро удерживают сразу 4 матча: Франция —Бельгия — 5:0 (Евро-84), Дания — Югославия — 5:0 (Евро-84), Нидерланды —Югославия — 6:1 (Евро-2000) и Швеция — Болгария — 5:0 (Евро-2004).
    И там и там почти везде Юги !
    хто такі "югі"?))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 22:23
    0
    Самые крупные победы в истории Евро удерживают сразу 4 матча: Франция —Бельгия — 5:0 (Евро-84), Дания — Югославия — 5:0 (Евро-84), Нидерланды —Югославия — 6:1 (Евро-2000) и Швеция — Болгария — 5:0 (Евро-2004).
    И там и там почти везде Юги !
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.06.2021 22:04
    0
    так это ж с овертаймом, а так второй по количеству даже на этом ЧЕ
    Ссылка
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