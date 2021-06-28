ВИДЕО. Будет овертайм! Испания забила 3-й гол, Хорватия отыграла два мяча!

28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Испании.
Испания забила третий гол, но Хорватия отыграла два мяча в концовке (3:3)! Будет сыграно дополнительное время.
ГОЛ! 1:3. Ферран Торрес, 77 мин.
ГОЛ! 2:3. Оршич, 85 мин.
ГОЛ! 3:3. Пашалич, 90+2 мин.
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Источник — Sport.ua
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