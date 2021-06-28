На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих ЧЕ

На нынешнем турнире забито уже 9 автоголов

  • 28.06.2021 20:22
  • 1524 просмотра
  • 2 комментария
На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Испании забила в свои ворота курьезный автогол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

Это уже девятый автогол на нынешнем чемпионате Европы. О том, что количество голов в свои ворота на нынешнем турнире аномальное, свидетельствует тот факт, что за предыдущие 15 розыгрышей Евро было забито столько же автоголов, сколько на Евро-2020 – 9.

Все авторы автоголов на Евро-2020: Педри (Испания), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба - Словакия), Мерих Демирал (Турция), Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш (оба – Португалия), Матс Хуммельс (Германия), Лукаш Градецки (Финляндия), Войцех Щенсны (Польша).

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Источник — Opta

(6 голосов)

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Комментарии
    chupackabra86
    online
      chupackabra86, 28.06.2021 20:36
    +5
    Roma Roma, 28.06.2021 20:25
    На попередніх Євро небуло var
    Яке відношення ВАР має до автоголів?
    Ссылка
    Roma Roma
    online
      Roma Roma, 28.06.2021 20:25
    -8
    На попередніх Євро небуло var
    Ссылка
    chupackabra86
    online
      chupackabra86, 28.06.2021 20:36
    +5
    Roma Roma, 28.06.2021 20:25
    На попередніх Євро небуло var
    Яке відношення ВАР має до автоголів?
    Ссылка
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