На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих ЧЕ

Сегодня сборная Испании забила в свои ворота курьезный автогол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

Это уже девятый автогол на нынешнем чемпионате Европы. О том, что количество голов в свои ворота на нынешнем турнире аномальное, свидетельствует тот факт, что за предыдущие 15 розыгрышей Евро было забито столько же автоголов, сколько на Евро-2020 – 9.

Все авторы автоголов на Евро-2020: Педри (Испания), Мартин Дубравка, Юрай Куцка (оба - Словакия), Мерих Демирал (Турция), Рафаэл Геррейру, Рубен Диаш (оба – Португалия), Матс Хуммельс (Германия), Лукаш Градецки (Финляндия), Войцех Щенсны (Польша).