ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Хорватии в ворота Испании

В матче 1/8 финала Евро-2020 Хорватия забила курьезный гол в ворота Испании.
Вратарь Унаи Симон не сумел остановить мяч после паса назад почти с центра поля. Очередной автогол на этом турнире - уже 9-й.
Хорватия повела в счете.
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Источник — Sport.ua
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а сьогодні вже аж дуже іспанський воротар
помилився. В один дотик "зробив" гол.
Але Іспанія тепер зрівняла, і все
може минутися, як Хумельсу в Німеччині.
а сьогодні вже аж дуже іспанський воротар
помилився. В один дотик "зробив" гол.
Але Іспанія тепер зрівняла, і все
може минутися, як Хумельсу в Німеччині.
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