ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Хорватии в ворота Испании

Вратарь допустил большой ляп

  • 28.06.2021 19:31
  • 7486 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Невероятно курьезный гол Хорватии в ворота Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Евро-2020 Хорватия забила курьезный гол в ворота Испании.

Вратарь Унаи Симон не сумел остановить мяч после паса назад почти с центра поля. Очередной автогол на этом турнире - уже 9-й.

Хорватия повела в счете.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 28.06.2021 19:55
    0
    это свидетельствут лишь о том, что все эти игры через вратаря - это жесть. а наши что ДК, что сборная полюбляе это делать.
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 28.06.2021 19:51
    +1
    курйози трапляються хоча і рідко-головне в таких ситуаціях не розгубитись
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    antt
    online
      antt, 28.06.2021 19:40
    0
    Вчора Руі Патрісію одних Піренеїв не виручив,
    а сьогодні вже аж дуже іспанський воротар
    помилився. В один дотик "зробив" гол.
    Але Іспанія тепер зрівняла, і все
    може минутися, як Хумельсу в Німеччині.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.06.2021 19:34
    -1
    ховаты забили)))
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    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 28.06.2021 19:51
    +1
    курйози трапляються хоча і рідко-головне в таких ситуаціях не розгубитись
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 28.06.2021 19:55
    0
    это свидетельствут лишь о том, что все эти игры через вратаря - это жесть. а наши что ДК, что сборная полюбляе это делать.
    Ссылка
    antt
    online
      antt, 28.06.2021 19:40
    0
    Вчора Руі Патрісію одних Піренеїв не виручив,
    а сьогодні вже аж дуже іспанський воротар
    помилився. В один дотик "зробив" гол.
    Але Іспанія тепер зрівняла, і все
    може минутися, як Хумельсу в Німеччині.
    Ссылка
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