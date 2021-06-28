Тренер Швеции: «Имеем физическое превосходство над украинцами»

Накануне завтрашнего матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина, который начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, главный тренер нашего соперника Янне Андерссон пообщался со СМИ.

«Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником. Так, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в «Аталанте». В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей », - заявил Андерссон

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