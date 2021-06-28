ШЕВЧЕНКО: «Мы добились результата, все остальное будет большим бонусом»

Наставник сборной Украины высказался о грядущем матче плей-офф Евро-2020

  • 28.06.2021 08:39
  • 3201 просмотр
  • 10 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Мы добились результата, все остальное будет большим бонусом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал, пока у нас есть шанс, мы будем работать в том режиме, в котором мы должны это делать.

Команда шла к этому, мы добились результата. Сейчас у нас развязаны руки, все остальное будет большим бонусом.

Швеция? Очень хороша команда с огромным уважением отношусь к ним. У них определенный стиль, особенно вертикальные передачи, у них два хороших нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства, хорошо играет на втором этаже. Команда заслуживает уважения.

Самый важный матч в тренерской карьере? Я думаю, что у меня будут намного более важные матчи впереди», - сказал Шевченко.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

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Источник — Великий футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 09:35
    +1
    ",,,,,все остальное будет бонусом" что за бред? понятно почему наши проиграли Австрии нахрена тогда мучаться в отборах, чтоб потом опустить руки и говорить футболистам, что те уже всего добились и сделали результат??!! я так понимаю что тренеру это Евро уже надоело, обосрался с командой и теперь боится обосраться второй раз
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    pike1
    online
      pike1, 28.06.2021 09:34
    +2
    Мої найважливіші матчі попереду, тьфу блин, неожидал что оно такое дебильное
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    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 28.06.2021 09:26
    +4
    Да какого Вы результата добились на шару вышли из группы и теперь все есть результат а игра полный ноль, результата добились Дания и Чехия а мы так
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    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:26
    +1
    мистер эээ--бонус это отдых в затоке---после провала в группе
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:23
    +2
    Андрей Николаевич скажите для чего вам больше 20 футболистов?
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    0665826283
    online
      0665826283, 28.06.2021 09:15
    +3
    "Ми добилися результату"! Усе правільно, бо коли ви обісралися, це теж, "результат"!
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    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:13
    +2
    мистер---ээээ--что ты несёшь--у чехов результат--а у нас не понятно что
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    rosti79
    online
      rosti79, 28.06.2021 09:07
    +4
    Ах вот оно откуда идёт. Понятно откуда такой настрой и игра без целей
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    vladnmsk
    online
      vladnmsk, 28.06.2021 08:47
    +4
    Достижение - это выход на ЧЕ. Дальше провал. А выход из группы - шара. Реабилитируются только, в случае, если пройдут Швецию. После этого, действительно, можно говорить, что это бонус и так молодцы
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    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 08:44
    -1
    Босиком бы пробежаться по росе.
    Пол Европы прошагали, пол Земли,
    Этот день мы приближали, как могли!
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 28.06.2021 09:26
    +4
    Да какого Вы результата добились на шару вышли из группы и теперь все есть результат а игра полный ноль, результата добились Дания и Чехия а мы так
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.06.2021 09:07
    +4
    Ах вот оно откуда идёт. Понятно откуда такой настрой и игра без целей
    Ссылка
    vladnmsk
    online
      vladnmsk, 28.06.2021 08:47
    +4
    Достижение - это выход на ЧЕ. Дальше провал. А выход из группы - шара. Реабилитируются только, в случае, если пройдут Швецию. После этого, действительно, можно говорить, что это бонус и так молодцы
    Ссылка
    0665826283
    online
      0665826283, 28.06.2021 09:15
    +3
    "Ми добилися результату"! Усе правільно, бо коли ви обісралися, це теж, "результат"!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.06.2021 09:34
    +2
    Мої найважливіші матчі попереду, тьфу блин, неожидал что оно такое дебильное
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:23
    +2
    Андрей Николаевич скажите для чего вам больше 20 футболистов?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:13
    +2
    мистер---ээээ--что ты несёшь--у чехов результат--а у нас не понятно что
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 09:35
    +1
    ",,,,,все остальное будет бонусом" что за бред? понятно почему наши проиграли Австрии нахрена тогда мучаться в отборах, чтоб потом опустить руки и говорить футболистам, что те уже всего добились и сделали результат??!! я так понимаю что тренеру это Евро уже надоело, обосрался с командой и теперь боится обосраться второй раз
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:26
    +1
    мистер эээ--бонус это отдых в затоке---после провала в группе
    Ссылка
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