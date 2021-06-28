Первая сенсация. Циципас досрочно покидает Уимблдон

Третий номер посева Стефанос Циципас досрочно завершает Уимблдон.
В матче первого круга в грек в трех сетах уступил американцу Фрэнсис Тиафо.
Уимблдон. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 3:6
Во втором круге Тиафо сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баены или Вашека Поспишила из Канады.
Ранее Новак Джокович с камбэком выиграл стартовый матч на Уимблдоне.
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Источник — Sport.ua
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