Первая сенсация. Циципас досрочно покидает Уимблдон

Третий номер посева проиграл в стартовом матче Фрэнсису Тиафо

  • 28.06.2021 19:15
  • 1369 просмотров
  • 5 комментариев
Первая сенсация. Циципас досрочно покидает Уимблдон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Третий номер посева Стефанос Циципас досрочно завершает Уимблдон.
 
В матче первого круга в грек в трех сетах уступил американцу Фрэнсис Тиафо.
 
Уимблдон. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 4:6, 3:6
 
Во втором круге Тиафо сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баены или Вашека Поспишила из Канады.

Ранее Новак Джокович с камбэком выиграл стартовый матч на Уимблдоне.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 28.06.2021 20:35
    0
    captain2009, 28.06.2021 19:54
    привіт! та да, мені дуже шкода (
    Петра к сожалению в последнее время не в форме, но и Стивенс отлично умеет играть в теннис
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 28.06.2021 20:01
    0
    ломался-ломался грека в Риме, а сломался в Париже ...
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 28.06.2021 19:54
    0
    Elis, 28.06.2021 19:52
    Квітова теж...((
    привіт! та да, мені дуже шкода (
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 28.06.2021 19:52
    +1
    Квітова теж...((
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 28.06.2021 19:29
    0
    втома? переоцінка себе чи трава не його пріорітет?
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 28.06.2021 19:52
    +1
    Квітова теж...((
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 28.06.2021 20:35
    0
    captain2009, 28.06.2021 19:54
    привіт! та да, мені дуже шкода (
    Петра к сожалению в последнее время не в форме, но и Стивенс отлично умеет играть в теннис
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 28.06.2021 20:01
    0
    ломался-ломался грека в Риме, а сломался в Париже ...
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 28.06.2021 19:54
    0
    Elis, 28.06.2021 19:52
    Квітова теж...((
    привіт! та да, мені дуже шкода (
    Ссылка
    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 28.06.2021 19:29
    0
    втома? переоцінка себе чи трава не його пріорітет?
    Ссылка
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