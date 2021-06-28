Игорь ЦЫГАНЫК: «Завтра будет что-то интересное. Шевченко удивит шведов»

Эксперт прогнозирует изменения в составе

  • 28.06.2021 18:29
  • 1295 просмотров
  • 10 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Завтра будет что-то интересное. Шевченко удивит шведов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык считает, что в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции наставник сборной Украины будет вынужден менять стартовый состав.

«Я думаю, будут серьезные изменения в составе. Даже такие, которые многих удивят. Не исключаю, что в старте будут новые лица и изменения построения игры. Завтра будет что-то интересное».

«Нас уже знают, мы сыграли одним составом, поэтому, думаю, Шевченко удивит Швецию», - сказал Цыганык.

Матч пройдет 29 июня, старт в 22:00.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 18:47
    0
    Трубин в нападении !?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.06.2021 18:46
    0
    Не пугай ежа голой жопой. Знаем как все закончится.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.06.2021 18:46
    0
    А я думаю, что изменение будет одно - Циганков выйдет в старте и Малина вернется на свою привычную позицию).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:43
    0
    Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    Беседин со старта?
    Нет, сыграем в три воротника
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 18:39
    0
    Якщо зіграють як проти Сербіі або Португалії, то все буде добре.
    Ссылка
    terhoha
      terhoha, 28.06.2021 18:39
    +2
    Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    Беседин со старта?
    І пятака у ворота
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    +2
    Беседин со старта?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:35
    +4
    Уже в группе на удивлял.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 28.06.2021 18:34
    +1
    Головне, нам потім не здивуватись з яким рахунком шведи в несуть нас😁
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:34
    +3
    Боюсь, що від того "здивування", валідол в аптеках скінчиться...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:35
    +4
    Уже в группе на удивлял.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:34
    +3
    Боюсь, що від того "здивування", валідол в аптеках скінчиться...
    Ссылка
    terhoha
      terhoha, 28.06.2021 18:39
    +2
    Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    Беседин со старта?
    І пятака у ворота
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    +2
    Беседин со старта?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 28.06.2021 18:34
    +1
    Головне, нам потім не здивуватись з яким рахунком шведи в несуть нас😁
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 18:47
    0
    Трубин в нападении !?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.06.2021 18:46
    0
    Не пугай ежа голой жопой. Знаем как все закончится.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 28.06.2021 18:46
    0
    А я думаю, что изменение будет одно - Циганков выйдет в старте и Малина вернется на свою привычную позицию).
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 18:43
    0
    Mac_Gyver, 28.06.2021 18:35
    Беседин со старта?
    Нет, сыграем в три воротника
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 18:39
    0
    Якщо зіграють як проти Сербіі або Португалії, то все буде добре.
    Ссылка
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