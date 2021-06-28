Игорь ЦЫГАНЫК: «Завтра будет что-то интересное. Шевченко удивит шведов»

Журналист Игорь Цыганык считает, что в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции наставник сборной Украины будет вынужден менять стартовый состав.

«Я думаю, будут серьезные изменения в составе. Даже такие, которые многих удивят. Не исключаю, что в старте будут новые лица и изменения построения игры. Завтра будет что-то интересное».

«Нас уже знают, мы сыграли одним составом, поэтому, думаю, Шевченко удивит Швецию», - сказал Цыганык.

Матч пройдет 29 июня, старт в 22:00.