Украина прибыла в Глазго. Сборная готовится к битве против Швеции

Сегодня сборная Украины покинула румынский Бухарест, где размещалась со старта Евро-2020, и прибыла в шотландский Глазго.

Там национальная команда будет готовиться к битве 1/8 финала против Швеции. Матч состоится 29 июня.

Сегодня тренер Андрей Шевченко и хавбек Тарас Степаненко проведут пресс-конференцию, а вечером состоится тренировка на стадионе Хемпден Парк.