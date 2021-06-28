Украина прибыла в Глазго. Сборная готовится к битве против Швеции

Сегодня сборная Украины покинула румынский Бухарест, где размещалась со старта Евро-2020, и прибыла в шотландский Глазго.
Там национальная команда будет готовиться к битве 1/8 финала против Швеции. Матч состоится 29 июня.
Сегодня тренер Андрей Шевченко и хавбек Тарас Степаненко проведут пресс-конференцию, а вечером состоится тренировка на стадионе Хемпден Парк.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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