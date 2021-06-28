Украина прибыла в Глазго. Сборная готовится к битве против Швеции

Команде предстоит матч 1/8 финала Евро-2020

  • 28.06.2021 15:10
  • 1586 просмотров
  • 4 комментария
Украина прибыла в Глазго. Сборная готовится к битве против Швеции
© uaf.ua

Сегодня сборная Украины покинула румынский Бухарест, где размещалась со старта Евро-2020, и прибыла в шотландский Глазго.

Там национальная команда будет готовиться к битве 1/8 финала против Швеции. Матч состоится 29 июня.

Сегодня тренер Андрей Шевченко и хавбек Тарас Степаненко проведут пресс-конференцию, а вечером состоится тренировка на стадионе Хемпден Парк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 28.06.2021 15:40
    0
    SerjMakovey, 28.06.2021 15:15
    Удачи!!! ⚽
    Только на удачу и на то что Шевченко не поставит в состав привоза Мыколу можно и тогда верить в сборную !Если Исак порвёт Мыколу,то пресса уничтожит Мыколе и прошлое, будущее и настоящее и даже лузер Котяра рыжая которая тут вылизывает Мыколе даже не поможет )) !!!!!Ждем новых голевых пасов от этого таланта в своей штрафной , если не будет справляться, можно выпустить Беседина с С.Македонией неплохой пас отдал, но мастерства македонца не хватило чтобы реализовать гениальный пас.
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.06.2021 15:20
    +3
    Очікуємо автоголу від Шведів,і прохід України далі!!!....
    Інакше буде дуже важко, але можливо!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.06.2021 15:19
    +2
    Не розчаруйте нас знову!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.06.2021 15:15
    +2
    Удачи!!! ⚽
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.06.2021 15:20
    +3
    Очікуємо автоголу від Шведів,і прохід України далі!!!....
    Інакше буде дуже важко, але можливо!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 28.06.2021 15:19
    +2
    Не розчаруйте нас знову!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.06.2021 15:15
    +2
    Удачи!!! ⚽
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 28.06.2021 15:40
    0
    SerjMakovey, 28.06.2021 15:15
    Удачи!!! ⚽
    Только на удачу и на то что Шевченко не поставит в состав привоза Мыколу можно и тогда верить в сборную !Если Исак порвёт Мыколу,то пресса уничтожит Мыколе и прошлое, будущее и настоящее и даже лузер Котяра рыжая которая тут вылизывает Мыколе даже не поможет )) !!!!!Ждем новых голевых пасов от этого таланта в своей штрафной , если не будет справляться, можно выпустить Беседина с С.Македонией неплохой пас отдал, но мастерства македонца не хватило чтобы реализовать гениальный пас.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности