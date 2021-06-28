Слоан Стивенс – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня состоится один из самых интересных матчей первого круга у женской одиночной сетке Уимблдона.
На корт выйдут чемпионки турниров Большого Шлема Слоан Стивенс (№73 WTA) и Петра Квитова (№10 WTA).
Начало матча в 16:20 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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