Слоан Стивенс – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Уимблдоне

  • 28.06.2021 18:19
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Слоан Стивенс – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

28 июня состоится один из самых интересных матчей первого круга у женской одиночной сетке Уимблдона.
 
На корт выйдут чемпионки турниров Большого Шлема Слоан Стивенс (№73 WTA) и Петра Квитова (№10 WTA).
 
Начало матча в 16:20 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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