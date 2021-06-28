КОЗЛОВСКИЙ: «Кайфовали со Смалийчуком, что бельгийцы рвали москалей»

Президент «Руха» Григорий Козловский признался, что судьба львовских «Карпат» его сейчас мало интересует.



- В фан-зоне «Руха» вы смотрели матч Бельгия – Россия вместе с Олегом Смалийчуком. Не говорили с ним о «Карпатах»?

- Мы с Олегом общались о других вещах. И кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора. А вообще я не хочу говорить о «Карпатах», поскольку к ним не имею никакого отношения. Пусть о них говорят те, кто за них отвечает. А я несу ответственность за «Рух».



Кстати, с нами футбол смотрел президент «Луго». Академия у нас хорошая, поэтому люди и тянутся. Есть что показать, – сказал Козловский.

Читайте также: КАНЧЕЛЬСКИС:«Украинцы едут играть в Европу, а в России сказки рассказывают»