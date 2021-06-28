КОЗЛОВСКИЙ: «Кайфовали со Смалийчуком, что бельгийцы рвали москалей»

Президент «Руха» ответил на вопрос о «Карпатах»

  • 28.06.2021 18:43
  • 2057 просмотров
  • 4 комментария
КОЗЛОВСКИЙ: «Кайфовали со Смалийчуком, что бельгийцы рвали москалей»
© Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский признался, что судьба львовских «Карпат» его сейчас мало интересует. 
 
- В фан-зоне «Руха» вы смотрели матч Бельгия – Россия вместе с Олегом Смалийчуком. Не говорили с ним о «Карпатах»?
- Мы с Олегом общались о других вещах. И кайфовали от того, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора. А вообще я не хочу говорить о «Карпатах», поскольку к ним не имею никакого отношения. Пусть о них говорят те, кто за них отвечает. А я несу ответственность за «Рух».
 
Кстати, с нами футбол смотрел президент «Луго». Академия у нас хорошая, поэтому люди и тянутся. Есть что показать, – сказал Козловский.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 19:06
    0
    25 років, 28.06.2021 19:01
    Кто эти мужики?)
    Зрители
    Ссылка
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 19:01
    0
    Кто эти мужики?)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.06.2021 19:01
    0
    manaero, 28.06.2021 18:55
    Той випадок, коли Хутірський жлоб без обох очей радіє тому, що сусід підісліп на одне око...
    Глюки начались рашист? А чего это так называемые русские до сих пор водят бессмертные полки с колорадами.
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 28.06.2021 18:55
    -3
    Той випадок, коли Хутірський жлоб без обох очей радіє тому, що сусід підісліп на одне око...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 19:06
    0
    25 років, 28.06.2021 19:01
    Кто эти мужики?)
    Зрители
    Ссылка
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 19:01
    0
    Кто эти мужики?)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 28.06.2021 19:01
    0
    manaero, 28.06.2021 18:55
    Той випадок, коли Хутірський жлоб без обох очей радіє тому, що сусід підісліп на одне око...
    Глюки начались рашист? А чего это так называемые русские до сих пор водят бессмертные полки с колорадами.
    Ссылка
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