Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Хорватия - Испания

В 19:00 начнется матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия - Испания. Испанцы, которые на групповом этапе показали не самый убедительный футбол, попробуют не повторить судьбу Нидерландов.
Вчера Нидерланды неожиданно уступили Чехии.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Брозович, Ковачич, Влашич, Петкович, Модрич, Ребич
Испания: Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Гайя, Бускетс, Педри, Коке, Ферран, Сарабия, Мората
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Источник — Sport.ua
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