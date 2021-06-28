Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Хорватия - Испания

Повторит ли Испания судьбу Нидерландов?

  • 28.06.2021 17:58
  • 1162 просмотра
  • 1 комментарий
Будет ли еще одна сенсация? Составы на матч Хорватия - Испания
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 19:00 начнется матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия - Испания. Испанцы, которые на групповом этапе показали не самый убедительный футбол, попробуют не повторить судьбу Нидерландов.

Вчера Нидерланды неожиданно уступили Чехии.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол, Брозович, Ковачич, Влашич, Петкович, Модрич, Ребич

Испания: Симон, Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Гайя, Бускетс, Педри, Коке, Ферран, Сарабия, Мората

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Rys2575
    online
      Rys2575, 28.06.2021 18:13
    +1
    А почему сенсация? Хорваты - вице-чемпионы мира, поэтому их победу, если это случится не нужно сравнивать с победой чехов над голландцами
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 28.06.2021 18:13
    +1
    А почему сенсация? Хорваты - вице-чемпионы мира, поэтому их победу, если это случится не нужно сравнивать с победой чехов над голландцами
    Ссылка
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