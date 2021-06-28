ФОТО. Динамо с Кулачем прибыло на сбор в Швейцарию

Киевское «Динамо» начало предсезонный тренировочный сбор в Швейцарии.



В 10:25 чартерный самолет с динамовской делегацией на борту вылетел из Киева и немного меньше чем через 3 часа приземлился в международном аэропорту Женевы.



В этом году столичная команда выбрала резиденцией отель Domaine De Divonne, расположенный в горах Юра, напротив горного массива Монблан. От него 10 минут езды до тренировочного поля Complexe Sportif Divonne.



Это поле команда Мирчи Луческу испытывает уже сегодня вечером, когда состоится первая тренировка «бело-синих» на сборе.



Первый контрольный матч на сборе «Динамо» проведет 1 июля против швейцарского «Базеля».

Читайте также: Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию