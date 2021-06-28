ФОТО. Динамо с Кулачем прибыло на сбор в Швейцарию

1 июля киевляне проведут первый контрольный матч

  • 28.06.2021 17:43
  • 1562 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо с Кулачем прибыло на сбор в Швейцарию
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» начало предсезонный тренировочный сбор в Швейцарии.
 
В 10:25 чартерный самолет с динамовской делегацией на борту вылетел из Киева и немного меньше чем через 3 часа приземлился в международном аэропорту Женевы.
 
В этом году столичная команда выбрала резиденцией отель Domaine De Divonne, расположенный в горах Юра, напротив горного массива Монблан. От него 10 минут езды до тренировочного поля Complexe Sportif Divonne.
 
Это поле команда Мирчи Луческу испытывает уже сегодня вечером, когда состоится первая тренировка «бело-синих» на сборе. 
 
Первый контрольный матч на сборе «Динамо» проведет 1 июля против швейцарского «Базеля».

Читайте также: Кулач в составе! Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 18:06
    -1
    статья не полная: нет фоток как заходили в самолёт, взлёт самолёта, фото в салоне самолёта и т.д и т.п.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.06.2021 17:47
    +1
    Может в Черноморец отправится или даже продадут кому то. Не представляю зачем он еще.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 28.06.2021 17:47
    +1
    Может в Черноморец отправится или даже продадут кому то. Не представляю зачем он еще.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности