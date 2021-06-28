Форвард сборной Швеции: «Для большинства мы - фавориты в игре с Украиной»

Форвард сборной Швеции Маркус Берг оценил поединок 1/8 финала Евро-2020 против Украины.
«Наверное, для большинства болельщиков сборная Швеции является фаворитом игры против Украины. Однако мы уважаем соперника. Верим, что можем их победить, если сыграем в лучший футбол. Нужно улучшить качество игры в сравнении с прошлыми матчами».
«Андрей Шевченко? Конечно, я помню его игру. Фантастические выступления за «Милан», игра в «Челси». Всегда был голоден к голам и оказывался там, где нужно, чтобы забить», - сказал Берг.
Источник — УЕФА
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