Форвард сборной Швеции: «Для большинства мы - фавориты в игре с Украиной»

Маркус Берг готовится к битве в 1/8 финала Евро

  • 28.06.2021 17:28
  • 2103 просмотра
  • 2 комментария
Форвард сборной Швеции: «Для большинства мы - фавориты в игре с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Швеции Маркус Берг оценил поединок 1/8 финала Евро-2020 против Украины.

«Наверное, для большинства болельщиков сборная Швеции является фаворитом игры против Украины. Однако мы уважаем соперника. Верим, что можем их победить, если сыграем в лучший футбол. Нужно улучшить качество игры в сравнении с прошлыми матчами».

«Андрей Шевченко? Конечно, я помню его игру. Фантастические выступления за «Милан», игра в «Челси». Всегда был голоден к голам и оказывался там, где нужно, чтобы забить», - сказал Берг.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня, начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 28.06.2021 18:28
    -1
    цей Маркус таке дно, іспанцям з метра не забив, надіюсь вийде в старті проти нас
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    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 17:32
    +3
    Вот именно так и думайте. А там игра покажет.
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    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 17:32
    +3
    Вот именно так и думайте. А там игра покажет.
    Ссылка
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