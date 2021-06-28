КОВАЛЕНКО: «На зимних сборах подошел к Каштру и попросил отпустить меня»

Виктор рассказал о переходе в «Аталанту»

  • 28.06.2021 17:33
  • 1133 просмотра
  • 2 комментария
КОВАЛЕНКО: «На зимних сборах подошел к Каштру и попросил отпустить меня»
© Getty Images / Global Images Ukraine. Віктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал об уходе из «Шахтера».
 
«То, что «Шахтер» предлагал мне меньше платить – неправда. Мы разговаривали, но ни разу о деньгах не говорили с «Шахтером». Мы разговаривали с Сергеем Анатольевичем (Палкиным - прим.). Все-таки я воспитанник, очень много поиграл в этом клубе. Но это больше мое решение было. Я думал до последнего: или оставаться в «Шахтере», или серьезно решил, что хочу попробовать себя в Италии. Знал, что «Аталанта» смотрит за мной. Понимал, что хочу себя попробовать. У меня не будет второго шанса, мне кажется, если бы я подписал с «Шахтером» контракт, то жалел бы потом, что не попробовал себя в Европе.
 
Была еще «Бенфика». Но они меня хотели бесплатно забрать. Я подумал, посидел, с Вадиком (Шаблием - прим.) тоже переговорили, решил, что хочу в «Аталанту».
 
Я мог уйти бесплатно. Во время зимних сборов «Аталанта» предложила деньги «Шахтеру». Я уже подошел к тренеру, сказал: «Все, я головой уже там. Отпустите меня». Пошли к Палкину поговорили. Нормально расстались», – сказал Коваленко.

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Источник — Отдушивдушу

(5 голосов)

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Комментарии
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:17
    0
    Ось так і закінчилась твоя кар"єра у Європі. А може на рекорд підеш?, ТРИ хвилини відіграв...
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    johndow
    online
      johndow, 28.06.2021 17:45
    0
    Головой ты там с зимы, а ногами до сих пор не там((( давай поднажми уже
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:17
    0
    Ось так і закінчилась твоя кар"єра у Європі. А може на рекорд підеш?, ТРИ хвилини відіграв...
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 28.06.2021 17:45
    0
    Головой ты там с зимы, а ногами до сих пор не там((( давай поднажми уже
    Ссылка
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