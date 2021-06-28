КОВАЛЕНКО: «На зимних сборах подошел к Каштру и попросил отпустить меня»

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал об уходе из «Шахтера».



«То, что «Шахтер» предлагал мне меньше платить – неправда. Мы разговаривали, но ни разу о деньгах не говорили с «Шахтером». Мы разговаривали с Сергеем Анатольевичем (Палкиным - прим.). Все-таки я воспитанник, очень много поиграл в этом клубе. Но это больше мое решение было. Я думал до последнего: или оставаться в «Шахтере», или серьезно решил, что хочу попробовать себя в Италии. Знал, что «Аталанта» смотрит за мной. Понимал, что хочу себя попробовать. У меня не будет второго шанса, мне кажется, если бы я подписал с «Шахтером» контракт, то жалел бы потом, что не попробовал себя в Европе.



Была еще «Бенфика». Но они меня хотели бесплатно забрать. Я подумал, посидел, с Вадиком (Шаблием - прим.) тоже переговорили, решил, что хочу в «Аталанту».



Я мог уйти бесплатно. Во время зимних сборов «Аталанта» предложила деньги «Шахтеру». Я уже подошел к тренеру, сказал: «Все, я головой уже там. Отпустите меня». Пошли к Палкину поговорили. Нормально расстались», – сказал Коваленко.

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