ФОТО. Марте Костюк исполнилось 19 лет

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала портретное фото в свой день рождения.
«19», – подписала публикацию спортсменка.
Отметим, что в ближайшее время Марта должна сыграть свой дебютный матч в основе Уимблдона.
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Источник — Instagram
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