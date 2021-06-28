Шевченко вспомнил исторический матч против Швеции

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч Евро-2012 против Швеции. В том поединке форвард оформил дубль, а сборная выиграла 2:1.

«Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте».

«Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы», - сказал Шевченко.

Матч Евро-2020 Швеция - Украина состоится 29 июня.