Шевченко вспомнил исторический матч против Швеции

Сборная победила на Евро-2012

  • 28.06.2021 17:12
  • 2740 просмотров
  • 10 комментариев
Шевченко вспомнил исторический матч против Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч Евро-2012 против Швеции. В том поединке форвард оформил дубль, а сборная выиграла 2:1.

«Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте».

«Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы», - сказал Шевченко.

Матч Евро-2020 Швеция - Украина состоится 29 июня.

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Источник — УЕФА

(10 голосов)

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Комментарии
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:30
    0
    Краще хай розкаже, чим та як, Блохін ту збірну мотивував. Бо та сбірна і в Шведів, і в Французів вигравала, а ці сдулися, і вже ВСЬОГО досягли...
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    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.06.2021 17:56
    +3
    Dell Dnieper, 28.06.2021 17:36
    Анлрій на тому Євро зайняв чуже місце в нападі, він вже був там ніякий, хто бачив його кар'єру той знає. І ті два голи шведам тут ні до чого. Там з головою щось не так, немає самокритики.
    Чуже місце він зайняв на євро 2016, завдяки куму павелко.
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.06.2021 17:52
    +4
    Dell Dnieper, 28.06.2021 17:36
    Анлрій на тому Євро зайняв чуже місце в нападі, він вже був там ніякий, хто бачив його кар'єру той знає. І ті два голи шведам тут ні до чого. Там з головою щось не так, немає самокритики.
    А конкретніше, чиє ж він місце зайняв?
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 28.06.2021 17:51
    +6
    Вся Украина требует повторения того результат - жаль только что Андрея на поле не будет. Прям перед глазами тот матч и те голы которые он забивал!
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    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 28.06.2021 17:49
    +7
    Я вырос на игре Андрея. Как игрок - он топ! Всегда был! И за Динамо, и за Милан , и за сборную! Абсолютно во всех матчах! И если кто-то считает что Шева когда-то занимал где-то чужое место, то скорее всего , год рождения этих персонажей , не раньше 2012….
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 17:41
    +2
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Стосовно експертів....переважна більшість футболістів та інших спортсменів, особливо в Україні, люди з низьким рівнем освіти та доволі однотипним життєвим досвідом.
    -
    Як правило, українські футболісти школу зі складнощами закінчували. Тому не варто вам так сильно говорити про експертність вболівальників.
    -
    Аби було навпаки, ми би мали футбольні академії імені ..., тенісні клуби імені ...., боксерські школи імені... А всі спортсмени ідуть в політику, хоча вони як були примітивними в 20, так і залишились недалекими в свої 40-50.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 17:36
    +8
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Шева був чудовим форвардом, можливо кращим в історії України, бо виграв Золотий М'яч в Мілані на дуже серйозному рівні, в умовах справжньої чесної конкуренції з іншими топовими гравцями.
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 28.06.2021 17:36
    -11
    Анлрій на тому Євро зайняв чуже місце в нападі, він вже був там ніякий, хто бачив його кар'єру той знає. І ті два голи шведам тут ні до чого. Там з головою щось не так, немає самокритики.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.06.2021 17:30
    +11
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Я думаю, що проти Шеви як гравця ніхто не виступає. Тут якраз є питання до Шеви як до тренера, мотиватора
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    0
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.06.2021 17:30
    +11
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Я думаю, що проти Шеви як гравця ніхто не виступає. Тут якраз є питання до Шеви як до тренера, мотиватора
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 17:36
    +8
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Шева був чудовим форвардом, можливо кращим в історії України, бо виграв Золотий М'яч в Мілані на дуже серйозному рівні, в умовах справжньої чесної конкуренції з іншими топовими гравцями.
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 28.06.2021 17:49
    +7
    Я вырос на игре Андрея. Как игрок - он топ! Всегда был! И за Динамо, и за Милан , и за сборную! Абсолютно во всех матчах! И если кто-то считает что Шева когда-то занимал где-то чужое место, то скорее всего , год рождения этих персонажей , не раньше 2012….
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 28.06.2021 17:51
    +6
    Вся Украина требует повторения того результат - жаль только что Андрея на поле не будет. Прям перед глазами тот матч и те голы которые он забивал!
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.06.2021 17:52
    +4
    Dell Dnieper, 28.06.2021 17:36
    Анлрій на тому Євро зайняв чуже місце в нападі, він вже був там ніякий, хто бачив його кар'єру той знає. І ті два голи шведам тут ні до чого. Там з головою щось не так, немає самокритики.
    А конкретніше, чиє ж він місце зайняв?
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.06.2021 17:56
    +3
    Dell Dnieper, 28.06.2021 17:36
    Анлрій на тому Євро зайняв чуже місце в нападі, він вже був там ніякий, хто бачив його кар'єру той знає. І ті два голи шведам тут ні до чого. Там з головою щось не так, немає самокритики.
    Чуже місце він зайняв на євро 2016, завдяки куму павелко.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 17:41
    +2
    GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Стосовно експертів....переважна більшість футболістів та інших спортсменів, особливо в Україні, люди з низьким рівнем освіти та доволі однотипним життєвим досвідом.
    -
    Як правило, українські футболісти школу зі складнощами закінчували. Тому не варто вам так сильно говорити про експертність вболівальників.
    -
    Аби було навпаки, ми би мали футбольні академії імені ..., тенісні клуби імені ...., боксерські школи імені... А всі спортсмени ідуть в політику, хоча вони як були примітивними в 20, так і залишились недалекими в свої 40-50.
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 18:30
    0
    Краще хай розкаже, чим та як, Блохін ту збірну мотивував. Бо та сбірна і в Шведів, і в Французів вигравала, а ці сдулися, і вже ВСЬОГО досягли...
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 17:15
    0
    Шева. Зараз набіжать експерди і докажуть тут всім, що ти там ні при чому, то все тобі напасували, а ти тільки голову підставляв.
    Ссылка
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