Шевченко вспомнил исторический матч против Швеции

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч Евро-2012 против Швеции. В том поединке форвард оформил дубль, а сборная выиграла 2:1.
«Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте».
«Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы», - сказал Шевченко.
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Источник — УЕФА
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Як правило, українські футболісти школу зі складнощами закінчували. Тому не варто вам так сильно говорити про експертність вболівальників.
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Аби було навпаки, ми би мали футбольні академії імені ..., тенісні клуби імені ...., боксерські школи імені... А всі спортсмени ідуть в політику, хоча вони як були примітивними в 20, так і залишились недалекими в свої 40-50.
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Як правило, українські футболісти школу зі складнощами закінчували. Тому не варто вам так сильно говорити про експертність вболівальників.
-
Аби було навпаки, ми би мали футбольні академії імені ..., тенісні клуби імені ...., боксерські школи імені... А всі спортсмени ідуть в політику, хоча вони як були примітивними в 20, так і залишились недалекими в свої 40-50.
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