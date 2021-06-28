Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Украинцы получили пощечину, ждем ответную реакцию»

Экс-футболист сборной Украины – о предстоящем матче плей-офф Евро-2020

  • 28.06.2021 16:25
  • 2054 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Украинцы получили пощечину, ждем ответную реакцию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Сергей Серебренников высказался накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с Швецией.
 
«Уверен, что игра с Швецией в исполнении Украины не будет плохой. После Австрии хуже уже не будет.
 
Конечно, с Австрией игра не получилась. Но самое главное сейчас, что вышли дальше. Впереди игра с Швецией.
 
Если сравнивать с другими командами, соперник не из топ-сборных. Но в то же время слабых команд на Евро нет. Шведы показали в группе добротный футбол, в их составе качественные футболисты.
 
Думаю, что все считают шведов фаворитами, ведь мы вышли в плей-офф с тремя очками. Не могу определить причины, почему так получилось. Игра с Австрией не пошла, так бывает. Но хорошо, что уступили австрийцам только в один мяч, иначе бы точно не прошли дальше.
 
Украинцы получили пощечину, хороший урок, поэтому ждем от команды ответную реакцию», – сказал Серебренников.
 
Матч Швеция – Украина состоится в Глазго, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 28.06.2021 16:41
    -1
    Закон божий гласит: Получил по одной щеке-подставь и вторую!!!
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