Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины провела хороший групповой этап»

Главный тренер национальной команды – о своих впечатлениях

  • 28.06.2021 15:48
  • 3378 просмотров
  • 34 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины провела хороший групповой этап»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от группового этапа Евро-2020.
 
«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выравняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
 
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли - команда упорно шла к этому. 
 
В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать.
 
Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять», – сказал Шевченко.
 
Отметим, что в 1/8 финала сборная Украины сразится против команды Швеции.

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Источник — УЕФА

(14 голосов)

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Комментарии
    Astra
    online
      Astra, 28.06.2021 17:08
    0
    В общем игра по ходу будет низовая , по ходу тотал аутов в лёгкую пробьют.
    И проход Украины по пенальти.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.06.2021 17:03
    +2
    Последний матч с Австрией оставил много вопросов, остается надеятся, что это был просто "не наш день".
    Однако впечатления от игры вызывают даже не обеспокоенность, а ужас! Настолько беспомощно и безвольно выгладела наша сборная, как котята, вылезшие первый раз из-под кошки, разбрелись куда ноги понесли и никто не знал зачем он тут и что делать дальше.
    Надеюсь такой игры больше не повторится, она была худшая за всю историю сборной ИМХО
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 28.06.2021 16:57
    0
    Это пздц.
    Синьор Андрий, заканчивайте со сборной.
    И Павелку, по-возможности, пристройте.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 28.06.2021 16:54
    +3
    Два проигрыша и одна победа конечно лучше чем три проигрыша.
    Но такое уже было.вот только его оценка игр с соперниками смущает. Он правда так думает или это для публики так надо говорить?
    Ссылка
    antt
    online
      antt, 28.06.2021 16:50
    0
    SuperleagueUkraine, 28.06.2021 16:06
    Стопэ, а разве не Шева после третьего тура говорил что недоволен с такой игрой в 1/8 делать нечего? А тут оказывается что команд неплохой групповой этап провела. Мм. Ну-ну.
    Так група С уже вилетіла із плейофф, крім України! Україна ще мінімум два дні протримається. Значить виступ успішний?!!! Голандія програла не дуже сильній Чехії, а Австрія - дуже сильній Італії, хоча памятаю вигляд Доннаруми коли австрійці забили офсайдний гол в другому таймі, так він уже думав що його команда "на виході". Головне щоб не було такого як з Уельсом, який розгромно програв. Інакше виступ позитивним явно не назвеш. Вот Уельс поставив ціль вийти з групи, і вийшов, і нищівно програв. Це тільки підтверджує, що схема виходу із групи на цьому Євро була невиправдана. Хоча якщо Україна не пройде, але сильно не програє - матч Вельсу знову можуть привести як доказ успішного виступу - вийшла з групи, і не програла дуже сильно. Але шведи хоч мало забиваються, вони грають в силовий футбол, який нашим футбьолістам не дуже вдається.
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    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 16:49
    0
    мистер эээ--ты определись--или сбу нечего делать в плей-офф или не плохой групповой этап
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    Mr.Budd
      Mr.Budd, 28.06.2021 16:48
    0
    Очень амбициозный тренер...
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    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 16:45
    +1
    Александр Шевченко, 28.06.2021 16:02
    Этому мистеру Э, сначала нужно было хотя бы условную Ворсклу потренировать, а не лезть в сборную страны, мастер блин, хороший этап провели. ЗА исключением одного тайма против Нидерландов и одного тайма против Македонии это был полный провал, мистер Э. И группа была не сложная, как показали результаты в плове, все с этой группы уже вылетели, хоть и Австрия и поборолась с Италией, но все равно вылетела. Так что не звезди про тяжелую группу, клоун блин
    А ничего что этот по вашему мнению никакой тренер вывел нас на Евро? В Лиге Наций мы неплохо играли. Победы хорошие есть, иногда игру видно. А что вы хотели с набором наших игроков, далеко не топ? И мы вышли из группы, как никак но вышли. Верить нужно сейчас своих и болеть, а не только ср.ть диванеые эксперты блин.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.06.2021 16:45
    +5
    Чим далі читаю тренера збірної, тим більше у ньому розчаровуюсь. В нас була найлегша група на євро. Два середняка, один правда мав перевагу власного поля, і збірна, яка можливо ніколи більше не вийде на Євро, якщо поміняють правила відбору і найгірші збірні ліги націй не будуть отримувати цей шанс.
    Ссылка
    Astra
    online
      Astra, 28.06.2021 16:42
    -4
    Ну а что вроде по делу все.
    Как говорится игра забывается а счёт остаётся, так и тут выход в плей-офф есть значит все сделал правильно.
    А Шведов Украина пройдет. Может он как раз физику на плей-офф готовил? Хотя странно конечно с Голландией хорошо отыграли , потом Македония один тайм , потом Австрия в пол ноги, странный выход на пик формы.
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    Kevko
    online
      Kevko, 28.06.2021 16:37
    +8
    СБУ желаем победы со Швецией. Но высказывания Шевченко вызывают полное недоумение и глубокое разочарование в нем. Он или не способен адекватно оценить происходящее, или откровенно пытается защитить себя.
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    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 28.06.2021 16:36
    +1
    Ser_ter, 28.06.2021 15:52
    Особенно мыколка и супер-мега антифутболист Беседин были лучшие в команде!
    Бутылки иди собирай, что ты тут забыл ?
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    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.06.2021 16:32
    +9
    Сборная Украины провела ужасный групповой этап. Все 3 матча - провал. Даже с Македонией, хоть и выиграли (с трудом).
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    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 28.06.2021 16:28
    +8
    Да харе оправдываться, признай что облажались по полной, как салабонов отвозили и с везением прошли дальше.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 16:28
    +1
    Украина Вперед. Forza Ukraine https://www.youtube.com/watch?v=YiwrbFjySuU
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 16:25
    +3
    BekXanov, 28.06.2021 16:23
    Все так увлеклись Евро но забыли что мы уже проваливаем отбор ЧМ 22.
    А что вспоминать ща ничью с кумысом есть резон какой-то или др результаты?
    Впрочем это и были те тревожные колокольчики и быть может мы еще не так плохо выступили в виду этого
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    Graider
    online
      Graider, 28.06.2021 16:25
    +5
    преміальні за вихід з групи буде чесно поділити порівну на всіх гравців які доклали неймовірних зусиль , збірну швеціі обовязково треба включить в список
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    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 16:23
    +8
    Все так увлеклись Евро но забыли что мы уже проваливаем отбор ЧМ 22.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 28.06.2021 16:19
    +12
    Відсутність реальної оцінки гри збірної .... . Ми з вами переживаємо якийсь сюрреалізм- всі вболівальники в жахі від гри збірної , у Шевченка , Павелка, УАФ карманних ЗМІ - все чудово, тобто нічого виправляти не потрібно. В матчі з Швецію нас врятує тільки фантастичне везіння та самовіддача гравців, на тренера Шевченка надіятись нічого.
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    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 16:14
    +16
    Не хочу даже на минуту представлять себе окажись мы вместо условных венгров в группе и шо мы там на показывали бы
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    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 28.06.2021 16:06
    +21
    Стопэ, а разве не Шева после третьего тура говорил что недоволен с такой игрой в 1/8 делать нечего? А тут оказывается что команд неплохой групповой этап провела. Мм. Ну-ну.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 16:14
    +16
    Не хочу даже на минуту представлять себе окажись мы вместо условных венгров в группе и шо мы там на показывали бы
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 28.06.2021 16:19
    +12
    Відсутність реальної оцінки гри збірної .... . Ми з вами переживаємо якийсь сюрреалізм- всі вболівальники в жахі від гри збірної , у Шевченка , Павелка, УАФ карманних ЗМІ - все чудово, тобто нічого виправляти не потрібно. В матчі з Швецію нас врятує тільки фантастичне везіння та самовіддача гравців, на тренера Шевченка надіятись нічого.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 28.06.2021 16:14
    +12
    Блин, ну пока при плохой игре он будет говорить что сыграли хорошо - ничего не поменяется...
    Всегда первый шаг к преодолению проблемы - признание что проблема существует...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.06.2021 16:02
    +12
    Этому мистеру Э, сначала нужно было хотя бы условную Ворсклу потренировать, а не лезть в сборную страны, мастер блин, хороший этап провели. ЗА исключением одного тайма против Нидерландов и одного тайма против Македонии это был полный провал, мистер Э. И группа была не сложная, как показали результаты в плове, все с этой группы уже вылетели, хоть и Австрия и поборолась с Италией, но все равно вылетела. Так что не звезди про тяжелую группу, клоун блин
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.06.2021 16:32
    +9
    Сборная Украины провела ужасный групповой этап. Все 3 матча - провал. Даже с Македонией, хоть и выиграли (с трудом).
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 28.06.2021 16:00
    +9
    Из 6 таймов в групповом этапе, команда выиграла только первый с Северной Македонией, чем же он хороший? Чудом нас протянули в плей-офф. Игра "лидеров" Зинченко и Малиновского просто кошмар.
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    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 28.06.2021 15:58
    +9
    Спасибо Шведу за Победу!!!!
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 28.06.2021 16:37
    +8
    СБУ желаем победы со Швецией. Но высказывания Шевченко вызывают полное недоумение и глубокое разочарование в нем. Он или не способен адекватно оценить происходящее, или откровенно пытается защитить себя.
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 28.06.2021 16:28
    +8
    Да харе оправдываться, признай что облажались по полной, как салабонов отвозили и с везением прошли дальше.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 16:23
    +8
    Все так увлеклись Евро но забыли что мы уже проваливаем отбор ЧМ 22.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 16:06
    +7
    Андрей Николаевич, давайте уже переходите на клубную работу. Для вашего потенциала как футбольного тренера нужны игроки мирового уровня. Хочется посмотреть на ваши тренерский талант где-то в АПЛ или Серии А. В сборной Украине вы уже себя показали за 3 отбора - 2 на ЧМ и 1 на ЧЕ.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 16:11
    +6
    -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 16:04
    что он курит!?
    он не курит, он просто такой и есть - странный (мягко говоря)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.06.2021 16:45
    +5
    Чим далі читаю тренера збірної, тим більше у ньому розчаровуюсь. В нас була найлегша група на євро. Два середняка, один правда мав перевагу власного поля, і збірна, яка можливо ніколи більше не вийде на Євро, якщо поміняють правила відбору і найгірші збірні ліги націй не будуть отримувати цей шанс.
    Ссылка
    Graider
    online
      Graider, 28.06.2021 16:25
    +5
    преміальні за вихід з групи буде чесно поділити порівну на всіх гравців які доклали неймовірних зусиль , збірну швеціі обовязково треба включить в список
    Ссылка
    -_-ENJOY-_-
    online
      -_-ENJOY-_-, 28.06.2021 16:04
    +4
    что он курит!?
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 28.06.2021 16:54
    +3
    Два проигрыша и одна победа конечно лучше чем три проигрыша.
    Но такое уже было.вот только его оценка игр с соперниками смущает. Он правда так думает или это для публики так надо говорить?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 16:25
    +3
    BekXanov, 28.06.2021 16:23
    Все так увлеклись Евро но забыли что мы уже проваливаем отбор ЧМ 22.
    А что вспоминать ща ничью с кумысом есть резон какой-то или др результаты?
    Впрочем это и были те тревожные колокольчики и быть может мы еще не так плохо выступили в виду этого
    Ссылка
    ALKOSruLKA
      ALKOSruLKA, 28.06.2021 15:53
    +3
    ... шикарний Більш логічно було б розгромно програти Нідерландам і розгромити П.Македонію та на рівних зіграти з австрійцями... (щось схоже з ЧС-2006 під проводом Блохи)... Але маємо те, що маємо... При непоганому результаті - мені страшно за гру.
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 28.06.2021 17:03
    +2
    Последний матч с Австрией оставил много вопросов, остается надеятся, что это был просто "не наш день".
    Однако впечатления от игры вызывают даже не обеспокоенность, а ужас! Настолько беспомощно и безвольно выгладела наша сборная, как котята, вылезшие первый раз из-под кошки, разбрелись куда ноги понесли и никто не знал зачем он тут и что делать дальше.
    Надеюсь такой игры больше не повторится, она была худшая за всю историю сборной ИМХО
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