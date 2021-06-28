Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины провела хороший групповой этап»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от группового этапа Евро-2020.
«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выравняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли - команда упорно шла к этому.
В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать.
Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять», – сказал Шевченко.
Отметим, что в 1/8 финала сборная Украины сразится против команды Швеции.
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Источник — УЕФА
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И проход Украины по пенальти.
Однако впечатления от игры вызывают даже не обеспокоенность, а ужас! Настолько беспомощно и безвольно выгладела наша сборная, как котята, вылезшие первый раз из-под кошки, разбрелись куда ноги понесли и никто не знал зачем он тут и что делать дальше.
Надеюсь такой игры больше не повторится, она была худшая за всю историю сборной ИМХО
Синьор Андрий, заканчивайте со сборной.
И Павелку, по-возможности, пристройте.
Но такое уже было.вот только его оценка игр с соперниками смущает. Он правда так думает или это для публики так надо говорить?
Как говорится игра забывается а счёт остаётся, так и тут выход в плей-офф есть значит все сделал правильно.
А Шведов Украина пройдет. Может он как раз физику на плей-офф готовил? Хотя странно конечно с Голландией хорошо отыграли , потом Македония один тайм , потом Австрия в пол ноги, странный выход на пик формы.
Впрочем это и были те тревожные колокольчики и быть может мы еще не так плохо выступили в виду этого
Всегда первый шаг к преодолению проблемы - признание что проблема существует...
Но такое уже было.вот только его оценка игр с соперниками смущает. Он правда так думает или это для публики так надо говорить?
Впрочем это и были те тревожные колокольчики и быть может мы еще не так плохо выступили в виду этого
Однако впечатления от игры вызывают даже не обеспокоенность, а ужас! Настолько беспомощно и безвольно выгладела наша сборная, как котята, вылезшие первый раз из-под кошки, разбрелись куда ноги понесли и никто не знал зачем он тут и что делать дальше.
Надеюсь такой игры больше не повторится, она была худшая за всю историю сборной ИМХО
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