Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины провела хороший групповой этап»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от группового этапа Евро-2020.



«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выравняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.



Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли - команда упорно шла к этому.



В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать.



Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять», – сказал Шевченко.



Отметим, что в 1/8 финала сборная Украины сразится против команды Швеции.

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