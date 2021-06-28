Экс-игрок сборной Англии: «Роналду забивает 1 штрафной из 50»

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал Криштиану Роналду за неумение пробивать штрафные удары.



«Сколько на самом деле Роналду реализует штрафных? Я где-то читал, что он забивает в 1 случае из 50. Штрафные Роналду – это что-то вроде мифа. Он подходит к мячу – все смотрите! И ничего не происходит. У Куртуа было достаточно времени, чтобы увидеть мяч после удара Криштиану. Роналду не забивает много со штрафных», – сказал Райт.



Отметим, что Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы, у португальца было 28 попыток.