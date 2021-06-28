Экс-игрок сборной Англии: «Роналду забивает 1 штрафной из 50»

Иан Райт считает, что Криштиану не слишком хорош в данном компоненте

  • 28.06.2021 15:32
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Экс-игрок сборной Англии: «Роналду забивает 1 штрафной из 50»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Экс-форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал Криштиану Роналду за неумение пробивать штрафные удары.
 
«Сколько на самом деле Роналду реализует штрафных? Я где-то читал, что он забивает в 1 случае из 50. Штрафные Роналду – это что-то вроде мифа. Он подходит к мячу – все смотрите! И ничего не происходит. У Куртуа было достаточно времени, чтобы увидеть мяч после удара Криштиану. Роналду не забивает много со штрафных», – сказал Райт.
 
Отметим, что Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы, у португальца было 28 попыток.

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Источник — Daily Mail

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