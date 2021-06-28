Никола ВЛАШИЧ: «Нельзя позволять Испании играть в свой футбол»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Жду не дождусь. Люблю играть против сильных соперников, чтобы показать, чего мы стоим. Будет интересно.

Мы еще обсуждаем наш подход к этому матчу. Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», - сказал Влашич.

Матч Хорватия – Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 19:00 по Киеву.