Никола ВЛАШИЧ: «Нельзя позволять Испании играть в свой футбол»

Хавбек сборной Хорватии – о предстоящей борьбе за четвертьфинал чемпионата Европы

  • 28.06.2021 14:38
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Никола ВЛАШИЧ: «Нельзя позволять Испании играть в свой футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Влашич

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Жду не дождусь. Люблю играть против сильных соперников, чтобы показать, чего мы стоим. Будет интересно.

Мы еще обсуждаем наш подход к этому матчу. Точно нельзя позволять Испании чувствовать себя вольготно и играть в свой футбол. Это для нас смертельно, потому что у них супертехничная команда», - сказал Влашич.

Матч Хорватия – Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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