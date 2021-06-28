Мирча ЛУЧЕСКУ: «Рад, что в Шахтер пришел итальянский тренер»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свое отношение по поводу назначения Роберто Де Дзерби наставником донецкого «Шахтера».
«Я рад, что в «Шахтер» пришел итальянский тренер. Он обязательно принесет новые идеи», - сказал Луческу.
Ранее итальянские источники отмечали, что Луческу, который сохраняет сильную связь с «Шахтером», лично рекомендовал «горнякам» склонить выбор в пользу Де Дзерби.
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Источник — Tuttosport
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