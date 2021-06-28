ШЕВЧЕНКО: «Зинченко делает большие шаги и хочет всегда прогрессировать»

Главный тренер сборной Украины высказался об одном из лидеров

  • 28.06.2021 13:24
  • 992 просмотра
  • 3 комментария
ШЕВЧЕНКО: «Зинченко делает большие шаги и хочет всегда прогрессировать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние Александра Зинченко на игру команды.

«Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.

В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты понизил свой уровень, то из ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь добиваться успеха, то должен каждый день себя заставлять. 

Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать», - подытожил Шевченко.

Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 стала сборная Швеции. Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 14:16
    0
    Зіна грає лише під патронатом Гвардіоли.
    І це не жарт.
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 28.06.2021 14:01
    +1
    Він давно досяг свого максимуму
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 28.06.2021 13:50
    +1
    Вісті з паралельного світу
    Ссылка
    Володимир Семигайло
    online
      Володимир Семигайло, 28.06.2021 14:01
    +1
    Він давно досяг свого максимуму
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 28.06.2021 13:50
    +1
    Вісті з паралельного світу
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 28.06.2021 14:16
    0
    Зіна грає лише під патронатом Гвардіоли.
    І це не жарт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности