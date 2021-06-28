ШЕВЧЕНКО: «Зинченко делает большие шаги и хочет всегда прогрессировать»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал влияние Александра Зинченко на игру команды.
«Зинченко - молодой парень, у которого вся карьера впереди. Он делает большие шаги.
В футболе ты постоянно должен доказывать свою принадлежность. В футболе не бывает отпусков, проходных матчей или проходных сезонов. Если ты понизил свой уровень, то из ведущего игрока превращаешься в посредственного. Если ты хочешь быть ведущим игроком и хочешь добиваться успеха, то должен каждый день себя заставлять.
Мне нравится в Зинченко его желание и постоянный оптимизм. Этот парень хочет всегда прогрессировать», - подытожил Шевченко.
Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 стала сборная Швеции. Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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І це не жарт.
І це не жарт.
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