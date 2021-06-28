ЗИНЧЕНКО: «Всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как ему удалось обрести уверенность в матчах за сборную Украины.

«Я всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба в сборной. Поэтому я никогда на этом не зацикливался, а просто пытался выполнять свою работу. У меня были периоды, когда я не играл, но тренерский штаб всегда проявлял поддержку и доверие, вызывав меня. Меня это мотивировало еще больше и держало в тонусе. Конечно, я благодарен за это», - сказал Зинченко.

Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 стала сборная Швеции. Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.