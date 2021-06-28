ЗИНЧЕНКО: «Всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба»

Лидер сборной Украины рассказал о доверии со стороны Андрея Шевченко

  • 28.06.2021 13:03
  • 683 просмотра
  • 2 комментария
ЗИНЧЕНКО: «Всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как ему удалось обрести уверенность в матчах за сборную Украины.

«Я всегда чувствовал поддержку со стороны тренерского штаба в сборной. Поэтому я никогда на этом не зацикливался, а просто пытался выполнять свою работу. У меня были периоды, когда я не играл, но тренерский штаб всегда проявлял поддержку и доверие, вызывав меня. Меня это мотивировало еще больше и держало в тонусе. Конечно, я благодарен за это», - сказал Зинченко.

Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 стала сборная Швеции. Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.06.2021 13:58
    0
    Чим ти кращий за Безуса, Кулача, ти гравець дуже середнього рівня. Що в тобі знайшов Пепе для мене загадка.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 13:10
    +3
    Дитя лейтенанта Фоменко...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 13:10
    +3
    Дитя лейтенанта Фоменко...
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.06.2021 13:58
    0
    Чим ти кращий за Безуса, Кулача, ти гравець дуже середнього рівня. Що в тобі знайшов Пепе для мене загадка.
    Ссылка
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