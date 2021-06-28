СТУПАР: «Советую сборной Украины не обращать внимания на судью Орсато»

Именитый в прошлом рефери, а ныне известный футбольный эксперт Mирослав Ступар высказал свое мнение об итальянском представителе Фемиды Даниэле Орсато, который обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

«Итальянский рефери Орсата не либерал, принципиален, дает играть. В такой манере сегодня работают все ведущие арбитры.

Что я бы посоветовал подопечным Андрея Шевченко? Банально не обращать внимания на Орсато, в его профессионализме можно не сомневаться, поэтому лучше просто сконцентрироваться на своей игре.

Тем более, что пока, к сожалению, наши ребята не могут похвастаться сбалансированными действиями, что сказывается на стабильности.

Надеюсь, что к противостоянию со шведами украинцы подойдут во всеоружии и во вторник не подведут. Очень много будет зависеть от их психологического состояния.

Возвращаясь к Орсате, нельзя забывать, что ему уже 45 лет, скорее всего, это его последний такой престижный турнир и ему бы хотелось закончить свою судейскую карьеру на мажорной ноте. Кстати, хотел бы обратить внимание на то, что эксперты анализируя события на нынешнем еврофоруме почти не вспоминают об арбитрах. Именно такое игнорирование, как известно, всегда считалось для судейского корпуса знаком качества», - сказал Ступар.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.