СТУПАР: «Советую сборной Украины не обращать внимания на судью Орсато»

Специалист – об арбитре, который обслужит матч Швеция – Украина

  • 28.06.2021 12:40
  • 134 просмотра
  • 0 комментариев
СТУПАР: «Советую сборной Украины не обращать внимания на судью Орсато»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Именитый в прошлом рефери, а ныне известный футбольный эксперт Mирослав Ступар высказал свое мнение об итальянском представителе Фемиды Даниэле Орсато, который обслужит матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.

«Итальянский рефери Орсата не либерал, принципиален, дает играть. В такой манере сегодня работают все ведущие арбитры.

Что я бы посоветовал подопечным Андрея Шевченко? Банально не обращать внимания на Орсато, в его профессионализме можно не сомневаться, поэтому лучше просто сконцентрироваться на своей игре.

Тем более, что пока, к сожалению, наши ребята не могут похвастаться сбалансированными действиями, что сказывается на стабильности.

Надеюсь, что к противостоянию со шведами украинцы подойдут во всеоружии и во вторник не подведут. Очень много будет зависеть от их психологического состояния.

Возвращаясь к Орсате, нельзя забывать, что ему уже 45 лет, скорее всего, это его последний такой престижный турнир и ему бы хотелось закончить свою судейскую карьеру на мажорной ноте. Кстати, хотел бы обратить внимание на то, что эксперты анализируя события на нынешнем еврофоруме почти не вспоминают об арбитрах. Именно такое игнорирование, как известно, всегда считалось для судейского корпуса знаком качества», - сказал Ступар.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности