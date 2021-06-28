Марсело БРОЗОВИЧ: «Знаем слабые стороны Испании»

Хавбек сборной Хорватии – о предстоящей борьбе за четвертьфинал чемпионата Европы

  • 28.06.2021 12:05
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Марсело БРОЗОВИЧ: «Знаем слабые стороны Испании»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Брозович

Полузащитник сборной Хорватии Марсело Брозович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Мы все понимаем, что у Испании отличная команда. Впрочем, мы знаем не только их сильные, но и слабые стороны. Они на протяжении долгих лет играют таким образом, что все время стремятся быть с мячом. Мы же должны лишить их пространства, минимизировать их инициативу. Думаю, это будет идеальный план на игру», - сказал Брозович.

Матч Хорватия – Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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