Луис ЭНРИКЕ: «Мы знаем сборную Хорватии наизусть»

Наставник сборной Испании – о предстоящей борьбе за четвертьфинал чемпионата Европы

  • 28.06.2021 11:44
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Луис ЭНРИКЕ: «Мы знаем сборную Хорватии наизусть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Хорватии.

«Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер - тот же. Мы друг друга знаем наизусть.

У моей команды настрой всегда одинаковый - что перед Швецией, что перед Словакией. Так что множество голов в последнем матче в данном случае ни на что не влияют. Хотя, разумеется, ты становишься еще увереннее, если завершаешь групповой этап столь крупной победой», - сказал Энрике.

Матч Хорватия – Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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