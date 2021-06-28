Луис ЭНРИКЕ: «Мы знаем сборную Хорватии наизусть»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Хорватии.

«Мы хорошо знаем хорватских игроков. Основная группа футболистов у них та же, что и тогда, когда я впервые руководил командой в матче против них. И тренер - тот же. Мы друг друга знаем наизусть.

У моей команды настрой всегда одинаковый - что перед Швецией, что перед Словакией. Так что множество голов в последнем матче в данном случае ни на что не влияют. Хотя, разумеется, ты становишься еще увереннее, если завершаешь групповой этап столь крупной победой», - сказал Энрике.

Матч Хорватия – Испания состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 19:00 по Киеву.