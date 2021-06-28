Чемпион досрочно сложил свои полномочия

Сборная Португалии уступила команде Бельгии (0:1) в 1/8 фінала Евро-2020.
Седьмой раз в истории действующий чемпион континента досрочно сложил полномочия, не добравшись даже до полуфинала. Причем португальцы в ходе турнира потерпели два поражения. Больше «неудов» в своем пассиве имели только греки на Евро-2008. К слову, команды, выбивавшие чемпионов на пути к финалу, ранее завоевывали золото в двух случаях из трех. На ЧЕ-1992 успеха добилась Дания, которая в полуфинале по пенальти обыграла Нидерланды, а на ЧЕ-2004 - Греция, нанесшая поражение Франции в 1/4 финала. Но на Евро-2016 Италия, «расправившись» в 1/8-й с Испанией, дальше четвертьфинала не прошла.
Выступление действующих чемпионов континента на Евро
|
ЧЕ
|
Чемпион Европы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Место (стадия)
|
1964
|
СССР
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-2
|
2-е
|
1976
|
ФРГ
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6-4
|
2-е
|
1980
|
Чехословакия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5-4
|
3-е
|
1984
|
ФРГ
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
3-е в группе
|
1992
|
Нидерланды
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6-3
|
3-е
|
1996
|
Дания
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-4
|
3-е в группе
|
2000
|
Германия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-5
|
4-е в группе
|
2004
|
Франция
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-5
|
1/4
|
2008
|
Греция
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-5
|
4-е в группе
|
2012
|
Испания
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12-1
|
1-е
|
2016
|
Испания
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-4
|
1/8
|
2020
|
Португалия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-7
|
1/8
Победители ЧЕ-1964 (Испания), ЧЕ-1968 (Италия) и ЧЕ-1984 (Франция) в следующих финальных турнирах не участвовали.
Все поражения действующих чемпионов Европы
|
ЧЕ
|
Чемпион Европы
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
1964
|
СССР
|
Финал
|
Испания
|
1:2
|
1980
|
Чехословакия
|
ГТ
|
ФРГ
|
0:1
|
1984
|
ФРГ
|
ГТ
|
Испания
|
0:1
|
1996
|
Дания
|
ГТ
|
Хорватия
|
0:3
|
2000
|
Германия
|
ГТ
|
Англия
|
0:1
|
|
|
ГТ
|
Португалия
|
0:3
|
2004
|
Франция
|
1/4
|
Греция
|
0:1
|
2008
|
Греция
|
ГТ
|
Швеция
|
0:2
|
|
|
ГТ
|
Россия
|
0:1
|
|
|
ГТ
|
Испания
|
1:2
|
2016
|
Испания
|
ГТ
|
Хорватия
|
1:2
|
|
|
1/8
|
Италия
|
0:2
|
2020
|
Португалия
|
ГТ
|
Германия
|
2:4
|
|
|
1/8
|
Бельгия
|
0:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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