Гранит ДЖАКА: «Против Франции надо сыграть с умом»

Капитан сборной Швейцарии – о предстоящем поединке

  • 28.06.2021 11:20
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Гранит ДЖАКА: «Против Франции надо сыграть с умом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Франции.

«Нам надо быть осторожными в игре против Франции, поскольку в ее составе есть футболисты высочайшего мирового уровня. Надо сыграть с умом. Если отходишь глубоко назад, то это не значит, что намерен исключительно обороняться. Хотим показать вариативность в своей игре, проявить свои сильные стороны», - сказал Джака.

Матч Франция – Швейцария состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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