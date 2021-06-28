Гранит ДЖАКА: «Против Франции надо сыграть с умом»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Франции.
«Нам надо быть осторожными в игре против Франции, поскольку в ее составе есть футболисты высочайшего мирового уровня. Надо сыграть с умом. Если отходишь глубоко назад, то это не значит, что намерен исключительно обороняться. Хотим показать вариативность в своей игре, проявить свои сильные стороны», - сказал Джака.
Матч Франция – Швейцария состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.