ВИДЕО. Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

Утром в понедельник, 28 июня, чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» в Женеву динамовцы отправились на первый тренировочный сбор перед сезоном 2021/22.
Работу на сборе в составе «бело-синих» начнут 29 футболистов - пока в расположении «Динамо» не хватает украинских сборников, которые продолжают выступление на Евро-2020. В то же время в Швейцарию отправились футболисты молодежной команды и игроки, находящиеся на просмотре.
На первом учебно-тренировочном сборе динамовцы запланировали проведение четырех спаррингов.
Источник — ФК Динамо Киев
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