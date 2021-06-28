ВИДЕО. Динамо отправилось на сбор в Швейцарию

В состав киевской команды вошли 29 футболистов

  • 28.06.2021 11:07
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Динамо отправилось на сбор в Швейцарию
© ФК Динамо Киев

Утром в понедельник, 28 июня, чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» в Женеву динамовцы отправились на первый тренировочный сбор перед сезоном 2021/22.

Работу на сборе в составе «бело-синих» начнут 29 футболистов - пока в расположении «Динамо» не хватает украинских сборников, которые продолжают выступление на Евро-2020. В то же время в Швейцарию отправились футболисты молодежной команды и игроки, находящиеся на просмотре.

На первом учебно-тренировочном сборе динамовцы запланировали проведение четырех спаррингов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 28.06.2021 12:03
    +1
    Удачи чемпионы!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 28.06.2021 12:03
    +1
    Удачи чемпионы!
    Ссылка
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