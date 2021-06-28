Тренер Швейцарии: «Против Франции недостаточно выложиться просто на 100%»

Владимир Петкович – о предстоящем поединке

  • 28.06.2021 10:43
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Тренер Швейцарии: «Против Франции недостаточно выложиться просто на 100%»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Франции.

«В последние годы мы не раз показывали футбол высочайшего уровня в играх против сильнейших команд. Против таких команд, как Франция, недостаточно выложиться просто на сто процентов. Сопернику может хватить и 80 процентов усилий, но мы должны выжимать из себя сверхмаксимум», - сказал Петкович.

Матч Франция – Швейцария состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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