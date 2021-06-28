Тренер Швейцарии: «Против Франции недостаточно выложиться просто на 100%»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Франции.
«В последние годы мы не раз показывали футбол высочайшего уровня в играх против сильнейших команд. Против таких команд, как Франция, недостаточно выложиться просто на сто процентов. Сопернику может хватить и 80 процентов усилий, но мы должны выжимать из себя сверхмаксимум», - сказал Петкович.
Матч Франция – Швейцария состоится в понедельник, 28 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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