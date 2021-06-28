Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какая своя игра? Не помню, когда Украина хорошо играла»

Эксперт высказался о перспективах украинской команды в матче со Швецией

  • 28.06.2021 09:57
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Какая своя игра? Не помню, когда Украина хорошо играла»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Как обыграть Швецию? Прыгнуть выше головы. И не надо говорить, что мы должны сыграть в свою игру. Это в какую? Я не помню, когда мы хорошо играли. Если мы хорошо играли, то был слабый соперник.

Со Швецией должны играть первым номером. Потому что шведы играют на контратаках, а мы будем контролировать мяч, скорее всего. Вопрос в том, будем мы начинать атаки в свои ворота? Потому что очень много ошибок, причем от того же Зинченко. Сколько он привез уже? Вот это надо ликвидировать», - сказал Леоненко.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Великий футбол

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