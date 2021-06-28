Томаш СОУЧЕК: «Это огромный успех и, считаю, еще не конец»

Игрок сборной Чехии доволен победой над Нидерландами в 1/8 финала Евро-2020 (2:0)

  • 28.06.2021 09:38
  • 472 просмотра
  • 3 комментария
Томаш СОУЧЕК: «Это огромный успех и, считаю, еще не конец»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал победу над Нидерландами (2:0) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Горжусь. Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, «химия» и что это поможет далеко пройти, - сегодня мы все это доказали. Это огромный успех и, считаю, еще не конец. Мы счастливы оттого, что поверили в себя. И спасибо всем, кто тоже в это верил.

Всегда говорю: мы, чехи, - не индивидуалисты, у нас выстроена команда. И только затем эта команда создает в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Голеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом», — считает Соучек.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 10:00
    -1
    zelia73, 28.06.2021 09:50
    БРАВО ЧЕХИ--ВЫ НА ДЕЛЕ ПОКАЗАЛИ НАШИМ МАЖОРАМ КАК ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
    Не позорься КАПСом. Кому надо, тот увидит твою мысль.
    Ссылка
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 09:59
    -1
    Веселей, ребята!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:50
    -3
    БРАВО ЧЕХИ--ВЫ НА ДЕЛЕ ПОКАЗАЛИ НАШИМ МАЖОРАМ КАК ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности