Де Бур вскоре будет уволен с поста тренера Нидерландов

Сборная Нидерландов уступила Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020 и покинула турнир.
Как сообщает инсайдер, члены правления Федерации футбола Нидерландов недовольны работой Франка де Бура. Нынешний контракт специалиста рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.
Напомним, что 51-летний Де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года после того, как предыдущий наставник Рональд Куман перешел в «Барселону».
Ранее Де Бур работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Нидерландрв и один раз — Суперкубок страны.
Источник — твиттер Николо Скиры
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