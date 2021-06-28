Де Бур вскоре будет уволен с поста тренера Нидерландов

Сборная Нидерландов уступила Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020 и покинула турнир.

Как сообщает инсайдер, члены правления Федерации футбола Нидерландов недовольны работой Франка де Бура. Нынешний контракт специалиста рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

Напомним, что 51-летний Де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020 года после того, как предыдущий наставник Рональд Куман перешел в «Барселону».

Ранее Де Бур работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Нидерландрв и один раз — Суперкубок страны.