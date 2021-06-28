Патрик ШИК: «Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко»

Чешский футболист прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Евро-2020

  • 28.06.2021 09:10
  • 437 просмотров
  • 1 комментарий
Патрик ШИК: «Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал победу над Нидерландами (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре - это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно.

Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали сюда в таком количестве. Они создали поистине фантастическую атмосферу, и после финального свистка мы насладились ею сполна. Мой гол? Да, Голи [Томаш Голеш] здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой - забить уже было не так уж и сложно», — считает Шик.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:26
    +1
    ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 09:26
    +1
    ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛИСТ
    Ссылка
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