Патрик ШИК: «Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко»

Форвард сборной Чехии Патрик Шик прокомментировал победу над Нидерландами (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре - это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно.

Очень хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали сюда в таком количестве. Они создали поистине фантастическую атмосферу, и после финального свистка мы насладились ею сполна. Мой гол? Да, Голи [Томаш Голеш] здорово меня нашел, и я целился рядом с ближней штангой - забить уже было не так уж и сложно», — считает Шик.