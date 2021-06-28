Эден АЗАР о своей травме: «Почувствовал боль в подколенном сухожилии»

Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

По ходу игры один из лидеров бельгийцев Эден Азар получил повреждение и был заменен в конце второго тайма. Футболист рассказал о своем состоянии.

«Я получил повреждение, почувствовал боль в подколенном сухожилии. Думаю, у меня что-то есть, посмотрим завтра. Хорошо проанализируем травму, потом увидим. Как капитан, я останусь с командой, потому что мне предстоит сыграть важную роль. Встреча была непростой, второй тайм был очень сложным. Мы не могли играть так, как хотели. Если мы хотим пойти дальше, нам нужно будет добиться большего», — сказал Азар.

Отметим, что в этом матче травму получил и другой лидер Бельгии - Кевин де Брюйне.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Бельгия сыграет с Италией.