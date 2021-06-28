ЛЕВЧЕНКО: «Мы ругали наших ребят, то Нидерланды нужно сравнять с землей»

Эксперт высказался о вылете голландцев с Евро-2020

  • 28.06.2021 07:48
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ЛЕВЧЕНКО: «Мы ругали наших ребят, то Нидерланды нужно сравнять с землей»
© Instagram. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о вылете сборной Нидерландов с Евро-2020. Голландская команда уступила Чехии со счетом 0:2.

«Если мы ругали наших ребят против Австрии, то сборную Нидерландов нужно сравнять с землей. Полный провал по всем аспектам. Без лидеров (Де Йонг, Депай, Вейналдум), замена Малена на Промеса, защита Блинда и еще много всего. Комплимент чехам и с победой», - написал Левченко в Twitter.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 Украина уступила Нидерландам со счетом 2:3. В 1/8 финала украинская сборная сыграет со Швецией. Матч состоится 29 июня в 22:00 по Киеву.

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Источник — Twitter

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