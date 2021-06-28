Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»

Жоау Палинья разочарован вылетом с Евро-2020

  • 28.06.2021 07:00
  • 1061 просмотр
  • 1 комментарий
Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. У Бельгии не было ни одного момента, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат — не то, чего мы хотели.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть Евро и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед», — сказал Палинья.

 

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 28.06.2021 07:07
    -1
    Везет тому, кто везет.
    Да если бы Лукаку не жадничал, то как минимум еще парочку голов с контратак во втором тайме вложили бы.
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