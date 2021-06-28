Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Палинья прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. У Бельгии не было ни одного момента, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат — не то, чего мы хотели.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть Евро и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед», — сказал Палинья.