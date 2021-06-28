Виктор ВАЦКО: «Сборной Украины было бы очень тяжело дать бой Италии»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал непростую победу сборной Италии над национальной командой Австрии (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«На этом Евро мы видим три разные сборные Австрии. Франко Фода использовал три разных схемы за четыре поединка. У австрийцев был очень хороший план на игру.

Италия, один из главных фаворитов этого чемпионата Европы, имела огромные проблемы в этом матче. Если бы Арнаутович не забежал в положение вне игры, Италии было бы очень сложно пройти дальше.

Скажу дипломатично, сборной Украины было бы очень тяжело дать бой сборной Италии», - сказал Вацко.