Виктор ВАЦКО: «Сборной Украины было бы очень тяжело дать бой Италии»

Комментатор – о победе итальянцев над Австрией

  • 28.06.2021 05:20
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Виктор ВАЦКО: «Сборной Украины было бы очень тяжело дать бой Италии»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал непростую победу сборной Италии над национальной командой Австрии (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«На этом Евро мы видим три разные сборные Австрии. Франко Фода использовал три разных схемы за четыре поединка. У австрийцев был очень хороший план на игру.

Италия, один из главных фаворитов этого чемпионата Европы, имела огромные проблемы в этом матче. Если бы Арнаутович не забежал в положение вне игры, Италии было бы очень сложно пройти дальше.  

Скажу дипломатично, сборной Украины было бы очень тяжело дать бой сборной Италии», - сказал Вацко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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