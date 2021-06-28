Томас ВЕРМАЛЕН: «Нам повезло, что мы выиграли у Португалии»

Защитник сборной Бельгии – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

  • 28.06.2021 05:01
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Томас ВЕРМАЛЕН: «Нам повезло, что мы выиграли у Португалии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Вермален

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«В первом тайме мы играли высоко и оказывали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу. Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии», - сказал Вермален.

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Источник — УЕФА

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