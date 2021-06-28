Александр ДЕНИСОВ: «Разве против такой Австрии у нас были шансы?»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал непростую победу сборной Италии над национальной командой Австрии (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Вот такая Австрия, которую мы сегодня увидели. Мы много чего ожидали от Италии. Мы это и получили в первых матчах. Но вот такой сборную Австрии мы не ожидали увидеть. После этой игры возник вопрос: а разве у нас были шансы против такой Австрии? Они набирали с первого матча. Сегодня они вымотали итальянцев, показали их слабые стороны», - сказал Денисов.