Александр ДЕНИСОВ: «Разве против такой Австрии у нас были шансы?»

Известный журналист – о поражении австрийцев от Италии

  • 28.06.2021 04:40
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Александр ДЕНИСОВ: «Разве против такой Австрии у нас были шансы?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал непростую победу сборной Италии над национальной командой Австрии (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Вот такая Австрия, которую мы сегодня увидели. Мы много чего ожидали от Италии. Мы это и получили в первых матчах. Но вот такой сборную Австрии мы не ожидали увидеть. После этой игры возник вопрос: а разве у нас были шансы против такой Австрии? Они набирали с первого матча. Сегодня они вымотали итальянцев, показали их слабые стороны», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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