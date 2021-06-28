Виктор ЛЕОНЕНКО: «Швеция – фаворит. Но в футболе бывает всё»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

«Грустно… Швеция – фаворит в матче с нами. Но в футболе бывает всё. Форсберг вроде пропускает из-за травмы», - сказал Леоненко.

Матч Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня. Начало в 22:00 по Киеву.