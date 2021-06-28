Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией (29 июня, 22:00).

28 июня утром команда вылетает чартерным рейсом из Бухареста в Глазго, где разместится в отеле Crown Plaza.

В 19:45 по Киеву главный тренер Андрей Шевченко и игрок Тарас Степаненко пообщаются с аккредитованными СМИ во время онлайн-пресс-конференции, а в 20:30 начнется предматчевая тренировку команды на «Хэмпден Парк».

Пресс-конференция Шевченко перед Швецией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция