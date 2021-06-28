Фернанду САНТУШ: «Мы разочарованы и очень расстроены»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу. Поражение есть поражение.

Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ», - сказал Сантуш.