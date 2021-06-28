Фернанду САНТУШ: «Мы разочарованы и очень расстроены»

Наставник сборной Португалии – о вылете с Евро-2020

  • 28.06.2021 02:39
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Фернанду САНТУШ: «Мы разочарованы и очень расстроены»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в  штангу. Поражение есть поражение.

Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели  победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ», - сказал Сантуш.

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Источник — УЕФА

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