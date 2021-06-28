Стал известен клуб, который должен заменить Николаев в Первой лиге

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал ситуацию по MФК «Николаев», который по собственной инициативе решил понизиться в классе, перейдя из Первой во Вторую лигу ПФЛ.

«Несколько дней назад мы получили письмо с подписью директора этого клуба, в котором сообщалось, что «Николаев» в новом сезоне собирается выступать во Второй лиге. Однако, когда я вскоре имел разговор с мэром Николаева, то он просил не принимать скоропалительных решений. Все еще в стадии переговоров. Время еще терпит, но, надеюсь, что до конца июня будут расставлены точки над «i».

Кто заменит «Николаев», если он все же по своей воле покинет Первую лигу? Согласно регламента – команда, занявшая 15 место в минувшем сезоне в Первой лиге и понизившаяся в классе. Это «Кремень».