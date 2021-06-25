Президент ПФЛ: «Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги»

Александр Каденко высказался о возможном переходе клуба во Вторую лигу

  • 25.06.2021 01:41
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Президент ПФЛ: «Николаев продолжает оставаться клубом Первой лиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ПФЛ Украины Александр Каденко прокомментировал заявление ФК «Николаев», появившееся на официальном сайте клуба о том, что «горожане» в новом сезоне собираются выступать во Второй Лиге.

«Я знаю, что в последнее время у «Николаева» возникли финансовые проблемы. Однако Лига никаких официальных документов  от «Николаева» о желании по собственной инициативе понизиться в классе, не получала. Поэтому пока что особо нечего комментировать. «Николаев» продолжает оставаться клубом Первой лиги», - сказал Каденко.

Напомним, что в минувшем сезоне «Николаев» финишировал четвертым в Первой лиге, набрав 53 очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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