Бельгия – Португалия. Лукаку против Роналду. Стартовые составы команд

27 июня в 22:00 в Севилье пройдет матч 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 21:07
  • 1222 просмотра
  • 4 комментария
Бельгия – Португалия. Лукаку против Роналду. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Бельгии и Португалии.

Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Бельгия – Португалия. Лукаку против Роналду. Стартовые составы команд

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, де Брюйне, Эден Азар, Лукаку.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейро, Далот, Палинья, Моутинью, Ренато Санчеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 21:21
    -1
    Vadum Hrynchuk, 27.06.2021 21:18
    Почему Португалия вдевятером?
    Вдесятиром: Диого Джоту забыли
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.06.2021 21:21
    +1
    По ходу Жоту забыли
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.06.2021 21:18
    0
    Почему Португалия вдевятером?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 21:18
    0
    Вангую:
    чемпион Евро умрёт, да здравствует новый чемпион!
    Только кто он?? х\знает
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.06.2021 21:21
    +1
    По ходу Жоту забыли
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 27.06.2021 21:18
    0
    Почему Португалия вдевятером?
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 21:18
    0
    Вангую:
    чемпион Евро умрёт, да здравствует новый чемпион!
    Только кто он?? х\знает
    Ссылка
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