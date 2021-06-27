26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Бельгии и Португалии.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бельгия – Португалия. Лукаку против Роналду. Стартовые составы команд
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Торган Азар, де Брюйне, Эден Азар, Лукаку.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейро, Далот, Палинья, Моутинью, Ренато Санчеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду.
Источник — УЕФА
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чемпион Евро умрёт, да здравствует новый чемпион!
Только кто он?? х\знает
чемпион Евро умрёт, да здравствует новый чемпион!
Только кто он?? х\знает
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