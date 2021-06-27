ВИДЕО. Нидерланды в шоке. Холеш и Шик забили за Чехию в большинстве

27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Чехии.
Во втором тайме Холеш и Шик забили за Чехию в большинстве.
ГОЛ! 0:1. Томаш Холеш, 68 мин.
ГОЛ! 0:2. Патрик Шик, 80 мин.
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Источник — Sport.ua
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