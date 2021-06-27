ВИДЕО. Умышленно сыграл рукой. Как Де Лигт получил красную карточку

Нидерланды остались в меньшинстве в матче Евро-2020 против Чехии

  • 27.06.2021 20:28
  • 8814 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Умышленно сыграл рукой. Как Де Лигт получил красную карточку
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Чехии.

В начале второго тайма Нидерланды остались в меньшинстве. Маттейс де Лигт умышленно сыграл рукой, сорвав атаку соперника. Судья, посмотрев видео по системе VAR, показал красную карточку.

Удаление, де Лигт, 55 мин.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 27.06.2021 21:19
    +2
    umnuy2, 27.06.2021 20:59
    Пусть бы бежал.
    Даже если бы забил в полном составе за 40 минут могли бы сравнять а так поплыли
    Это нам на диване понятно. А в динамике часто производятся инстинктивные действия. Де Лигт конечно максимально неуклюже сыграл, Хоть Шик его немного и подталкивал (как по мне) после того, как он споткнулся.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 20:59
    +6
    Пусть бы бежал.
    Даже если бы забил в полном составе за 40 минут могли бы сравнять а так поплыли
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.06.2021 20:44
    +4
    Всё по делу..
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.06.2021 20:59
    +6
    Пусть бы бежал.
    Даже если бы забил в полном составе за 40 минут могли бы сравнять а так поплыли
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 27.06.2021 20:44
    +4
    Всё по делу..
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    samird
    online
      samird, 27.06.2021 21:19
    +2
    umnuy2, 27.06.2021 20:59
    Пусть бы бежал.
    Даже если бы забил в полном составе за 40 минут могли бы сравнять а так поплыли
    Это нам на диване понятно. А в динамике часто производятся инстинктивные действия. Де Лигт конечно максимально неуклюже сыграл, Хоть Шик его немного и подталкивал (как по мне) после того, как он споткнулся.
    Ссылка
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