ВИДЕО. Умышленно сыграл рукой. Как Де Лигт получил красную карточку

27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Чехии.
В начале второго тайма Нидерланды остались в меньшинстве. Маттейс де Лигт умышленно сыграл рукой, сорвав атаку соперника. Судья, посмотрев видео по системе VAR, показал красную карточку.
Удаление, де Лигт, 55 мин.
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Источник — Sport.ua
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